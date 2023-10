FUCHS PETROLUB-Aktie sinkt nach Kurszielsenkung durch die UBS leicht

Aufgrund eines positiven Preis/Kosten-Verhältnisses habe sie ihre Prognose für das operative Ergebnis (Ebit) von FUCHS PETROLUB im dritten Quartal angehoben, schrieb Analystin Priyanka Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das reduzierte Kursziel reflektiere in erster Linie den erhöhten risikofreien Zinssatz in ihrem Bewertungsmodell für den Schmierstoffhersteller.

Die Aktie von FUCHS PETROLUB verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,34 Prozent auf 35,34 Euro.

ZÜRICH (dpa-AFX Broker)