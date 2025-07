FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat nach vorläufigen Zahlen und gekapptem Ausblick den fairen Wert für die Aktien von Fuchs SE von 40 auf 38 Euro gesenkt. Die Einstufung ließ Analyst Peter Spengler am Mittwoch auf "Verkaufen". Das operative Ergebnis habe wegen einer schwachen Nachfrage in Europa als Folge der US-Zollstreitigkeiten im zweiten Quartal deutlich unter den Markterwartungen gelegen, schrieb er. Entsprechend passte er seine Gewinnschätzungen für den Schmierstoffhersteller nach unten an und sieht keinen großen Auftrieb für den Aktienkurs./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2025 / 11:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.