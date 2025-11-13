Fuji Pharma legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fuji Pharma hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,87 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Fuji Pharma ein EPS von 50,87 JPY je Aktie vermeldet.

Fuji Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,72 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,98 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 122,94 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fuji Pharma 252,85 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 51,68 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 12,01 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 46,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

