Fuji Seal: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fuji Seal hat am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Fuji Seal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 92,88 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 81,29 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 60,35 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54,94 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at