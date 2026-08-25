Fujian Torch Electron Technology legte Quartalsergebnis vor

Fujian Torch Electron Technology veröffentlichte am 22.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,43 CNY. Im letzten Jahr hatte Fujian Torch Electron Technology einen Gewinn von 0,340 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 75,63 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,76 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,00 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at