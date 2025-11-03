Fujibo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fujibo hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 110,89 JPY. Im letzten Jahr hatte Fujibo einen Gewinn von 89,78 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at