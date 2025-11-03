|
03.11.2025 06:31:29
Fujibo: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Fujibo hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS lag bei 110,89 JPY. Im letzten Jahr hatte Fujibo einen Gewinn von 89,78 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,28 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,68 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt beginnt den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigt sich am ersten Handelstag im November freundlich. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.