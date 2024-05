FUJICOPIAN: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

FUJICOPIAN präsentierte in der am 15.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 151,36 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -100,320 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 1,90 Milliarden JPY, gegenüber 2,10 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 9,84 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at