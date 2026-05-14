Fujifilm legte Quartalsergebnis vor

Fujifilm hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das vergangene Quartal hat Fujifilm mit einem Umsatz von insgesamt 927,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,79 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 229,45 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 216,46 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Fujifilm im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 356,97 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3 195,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at