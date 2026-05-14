|
14.05.2026 06:31:29
Fujifilm legte Quartalsergebnis vor
Fujifilm hat am 12.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das vergangene Quartal hat Fujifilm mit einem Umsatz von insgesamt 927,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,79 Prozent gesteigert.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 229,45 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 216,46 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahr hat Fujifilm im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3 356,97 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 3 195,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
An den Börsen in Asien werden am Freitag vorrangig Verluste eingefahren.