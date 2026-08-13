FUJITA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

FUJITA präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17,67 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,14 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,28 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,22 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at