Fujitsu legte Quartalsergebnis vor

Fujitsu gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 60,80 JPY. Im letzten Jahr hatte Fujitsu einen Gewinn von 72,78 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1 051,79 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 13,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 928,68 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 254,83 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 120,93 JPY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,33 Prozent auf 3 502,97 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 3 550,12 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at