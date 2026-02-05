FUKUSHIMA INDUSTRIES legte Quartalsergebnis vor

FUKUSHIMA INDUSTRIES hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 77,86 JPY. Im letzten Jahr hatte FUKUSHIMA INDUSTRIES einen Gewinn von 87,22 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 0,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,88 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at