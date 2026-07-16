ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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16.07.2026 18:00:00
Full Disclosure als Notwehr: Der Cursor Zero Day
Jürgen Schmidt, Leiter von heise security, erklärt, warum Responsible und Coordinated Disclosure keine Zukunft mehr haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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