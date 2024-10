Full Metal Minerals mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Full Metal Minerals präsentierte in der am 01.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.05.2024 endete.

Full Metal Minerals hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at