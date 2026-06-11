Evogene Aktie
WKN DE: A0Q7UP / ISIN: IL0011050551
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11.06.2026 12:51:08
Full Transcript: Evogene Q1 2026 Earnings Call
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Nachrichten zu Evogene Ltd
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19.05.26
|Ausblick: Evogene gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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04.03.26
|Ausblick: Evogene stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Evogene Ltd
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