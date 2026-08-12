Fulltech informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Fulltech hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Fulltech vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 7,81 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,420 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,99 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Fulltech einen Umsatz von 2,97 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at