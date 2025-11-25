Transocean Aktie
WKN DE: A0REAY / ISIN: CH0048265513
|
25.11.2025 14:32:37
Fund Takes Bold New Position: Is Transocean Stock a Good Buy?
On November 12, 2025, Ninepoint Partners LP disclosed a new position in Transocean (NYSE:RIG), acquiring 6,000,000 shares valued at approximately $18.7 million.Ninepoint Partners LP reported a new position in Transocean, acquiring 6,000,000 shares valued at $18.7 million as of September 30, 2025. The transaction was disclosed in the fund's quarterly Form 13F, filed with the Securities and Exchange Commission on November 12, 2025. The new stake reflects normal trading activity for the fund, which reported 131 positions and $724.5 million in U.S. equity holdings.This is a new position for Ninepoint Partners LP, representing 2.6% of its 13F reportable AUM.
