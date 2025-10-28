Ausblick: Transocean öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Transocean stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,035 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,580 USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,60 Prozent auf 1,01 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 948,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,066 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,760 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 3,92 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,52 Milliarden USD in den Büchern standen.

