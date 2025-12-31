Fuse Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Fuse Group hat am 29.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Fuse Group mit einem Umsatz von insgesamt 0,05 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,33 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um -84,85 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at