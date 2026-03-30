Fusemachines: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Fusemachines präsentierte in der am 27.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,97 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Fusemachines hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,160 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at