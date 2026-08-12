Fusion Micro Finance legte Quartalsergebnis vor

Fusion Micro Finance hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,86 INR, nach -7,440 INR im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,58 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 4,46 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at