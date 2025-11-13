FUSO DENTSU stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FUSO DENTSU hat am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 75,61 JPY. Im Vorjahresviertel waren 19,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat FUSO DENTSU 15,90 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 31,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 216,89 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 123,52 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 54,68 Milliarden JPY – ein Plus von 16,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem FUSO DENTSU 46,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at