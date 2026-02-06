|
Future Architect präsentierte Quartalsergebnisse
Future Architect hat am 05.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 42,80 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 26,13 JPY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 20,71 Milliarden JPY – ein Plus von 15,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Future Architect 17,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Future Architect hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 132,11 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 116,49 JPY je Aktie gewesen.
Future Architect hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 75,99 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 69,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
