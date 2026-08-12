Futurefuel legte Quartalsergebnis vor

Futurefuel hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,25 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Futurefuel in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 120,72 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 78,7 Millionen USD im Vergleich zu 35,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at