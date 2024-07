G7 setzen im Kampf gegen Überkapazitäten auf enge Zusammenarbeit

REGGIO CALABRIA (dpa-AFX) - Die Gruppe sieben führender demokratischer Industriestaaten setzt im Kampf gegen marktverzerrende Praktiken und Überkapazitäten auf eine verstärkte Zusammenarbeit. Die G7-Handelsminister einigten sich darauf, entschlossen dagegen vorzugehen und sich dabei eng abzustimmen. Gleichzeitig wolle man diplomatische Bemühungen mit denen, die durch marktfremde Praktiken zu Überkapazitäten beitragen, unterstützen, hieß es in der Abschlusserklärung nach dem Ministertreffen in Süditalien.

Nur so könne man das "Problem an der Wurzel packen". Denn nach Ansicht der G7 untergraben solche marktfremden Praktiken nicht nur den freien und fairen sowie regelbasierten internationalen Handel, sondern können auch strategische Abhängigkeiten verschärfen. Diesen Risiken müsse man Einhalt gebieten, hieß es in der Erklärung weiter.

Teil der verstärkten Zusammenarbeit der G7-Länder sei es außerdem, die umstrittene Handelspolitik einzelner Staaten zu überwachen sowie Informationen auszutauschen und sich über entsprechende Maßnahmen zu beraten, um als G7 wirksam reagieren zu können.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bezeichnete die Diskussionen während des Treffens in Reggio Calabria als wichtig und ergiebig. "In geopolitisch herausfordernden Zeiten ist es wichtig, dass wir uns mit unseren Wertepartnern eng austauschen."

Schon länger schwelt mit China ein Streit darüber, dass Peking aus Sicht der USA und EU unfaire Handelspraktiken einsetzt und etwa durch staatliche Subventionen Überkapazitäten auf dem eigenen Markt schafft, die dann ins Ausland abfließen. Die USA hatten bereits Sonderzölle von 100 Prozent gegen E-Autos und andere Produkte aus China verhängt. Die EU hat inzwischen auch vorläufig zusätzliche Einfuhrzölle auf E-Autos aus China verhängt.

Die Gruppe der Sieben (G7) ist ein informelles Forum der Staats- und Regierungschefs sieben großer Industriestaaten. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanada und die USA. Italien führt derzeit den Vorsitz der G7./rme/DP/jha