GA technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

GA technologies lud am 17.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,39 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei GA technologies ein EPS von 12,52 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 58,57 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 48,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at