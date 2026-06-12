GA technologies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GA technologies hat am 11.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 60,05 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 43,48 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GA technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 62,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at