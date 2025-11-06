Galata Investment Company AD zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Galata Investment Company AD hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 96,43 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen BGN. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,4 Millionen BGN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at