Galaxy Bearings: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Galaxy Bearings hat sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 6,77 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 14,86 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 57,98 Prozent zurück. Hier wurden 151,0 Millionen INR gegenüber 359,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at