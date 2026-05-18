Galectin Therapeutics präsentierte Quartalsergebnisse

Galectin Therapeutics hat am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Galectin Therapeutics -0,150 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at