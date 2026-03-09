|
Gameplan gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Gameplan veröffentlichte am 06.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 34,42 Prozent auf 41,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gameplan 63,7 Millionen USD umgesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr hat Gameplan im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 17,80 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 234,60 Millionen USD. Im Vorjahr waren 285,39 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
