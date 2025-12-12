|
12.12.2025 06:31:28
Gamuda Bhd legte Quartalsergebnis vor
Gamuda Bhd äußerte sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde mit 0,04 MYR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,040 MYR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite hat Gamuda Bhd im vergangenen Quartal 3,84 Milliarden MYR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Gamuda Bhd 4,14 Milliarden MYR umsetzen können.
