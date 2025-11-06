Garden Reach Shipbuilders Engineers hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Garden Reach Shipbuilders Engineers hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 13,43 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 8,54 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 16,77 Milliarden INR gegenüber 11,53 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at