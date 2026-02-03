Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
|
03.02.2026 12:06:55
Gartner, Inc. Bottom Line Falls In Q4
(RTTNews) - Gartner, Inc. (IT) revealed a profit for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $242.1 million, or $3.36 per share. This compares with $398.6 million, or $5.11 per share, last year.
Excluding items, Gartner, Inc. reported adjusted earnings of $284 million or $3.94 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 2.2% to $1.752 billion from $1.715 billion last year.
Gartner, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $242.1 Mln. vs. $398.6 Mln. last year. -EPS: $3.36 vs. $5.11 last year. -Revenue: $1.752 Bln vs. $1.715 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gartner Inc.
|
03.02.26
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
03.02.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
02.02.26
|Ausblick: Gartner zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.01.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel Verlust hätte ein Gartner-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
23.01.26
|S&P 500-Wert Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gartner-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.01.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)