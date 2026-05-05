Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
05.05.2026 12:08:05
Gartner, Inc. Q1 Income Advances
(RTTNews) - Gartner, Inc. (IT) released a profit for its first quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $222.3 million, or $3.18 per share. This compares with $210.9 million, or $2.71 per share, last year.
Excluding items, Gartner, Inc. reported adjusted earnings of $232 million or $3.32 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 1.5% to $1.511 billion from $1.534 billion last year.
Gartner, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $222.3 Mln. vs. $210.9 Mln. last year. -EPS: $3.18 vs. $2.71 last year. -Revenue: $1.511 Bln vs. $1.534 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 13.25
