Gartner stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gartner ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Gartner die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,47 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,32 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,52 Milliarden USD – ein Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gartner 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at