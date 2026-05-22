Garware Wall Ropes präsentierte Quartalsergebnisse

Garware Wall Ropes hat am 20.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 5,77 INR. Im letzten Jahr hatte Garware Wall Ropes einen Gewinn von 7,16 INR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Garware Wall Ropes in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,42 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,26 Milliarden INR im Vergleich zu 4,33 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,80 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,26 Milliarden INR geschätzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 20,01 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 23,32 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Garware Wall Ropes mit einem Umsatz von insgesamt 15,29 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,40 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um -0,74 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at