07.08.2026 06:31:29

Garware Wall Ropes präsentierte Quartalsergebnisse

Garware Wall Ropes stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,56 INR gegenüber 5,35 INR im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,36 Prozent auf 4,82 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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