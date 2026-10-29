GATX Aktie
WKN: 851137 / ISIN: US3614481030
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29.10.2026 13:43:13
GATX CORP Q3 Income Advances
(RTTNews) - GATX CORP (GATX) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $105.2 million, or $2.92 per share. This compares with $82.2 million, or $2.25 per share, last year.
Excluding items, GATX CORP reported adjusted earnings of $105.2 million or $2.92 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 36.1% to $598.0 million from $439.3 million last year.
GATX CORP earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $105.2 Mln. vs. $82.2 Mln. last year. -EPS: $2.92 vs. $2.25 last year. -Revenue: $598.0 Mln vs. $439.3 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.90 To $ 10.30
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