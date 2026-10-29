GATX CORP Q3 Income Advances

(RTTNews) - GATX CORP (GATX) released a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $105.2 million, or $2.92 per share. This compares with $82.2 million, or $2.25 per share, last year.

Excluding items, GATX CORP reported adjusted earnings of $105.2 million or $2.92 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 36.1% to $598.0 million from $439.3 million last year.

GATX CORP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $105.2 Mln. vs. $82.2 Mln. last year. -EPS: $2.92 vs. $2.25 last year. -Revenue: $598.0 Mln vs. $439.3 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.90 To $ 10.30