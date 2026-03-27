|
27.03.2026 06:31:29
GCT Semiconductor legte Quartalsergebnis vor
GCT Semiconductor hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat GCT Semiconductor 0,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 57,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,8 Millionen USD umgesetzt worden.
GCT Semiconductor vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,820 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 9,13 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,87 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel tiefrot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich fester
Die heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich schwächer. Auch die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Freitag vorwiegend auf höherem Niveau.