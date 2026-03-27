GCT Semiconductor legte Quartalsergebnis vor

GCT Semiconductor hat am 25.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat GCT Semiconductor 0,8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 57,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,8 Millionen USD umgesetzt worden.

GCT Semiconductor vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,820 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,300 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 9,13 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,87 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at