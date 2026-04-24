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24.04.2026 06:31:29
GE Aerospace Un legte Quartalsergebnis vor
GE Aerospace Un hat am 21.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 2,48 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GE Aerospace Un 2,63 CAD je Aktie verdient.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GE Aerospace Un in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,00 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,26 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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