GEA präsentierte Quartalsergebnisse

GEA ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat GEA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,75 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,660 EUR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1,44 Milliarden EUR gegenüber 1,31 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at