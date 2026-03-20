Geely: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Geely ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Geely die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,38 HKD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,380 HKD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 47,94 Prozent auf 116,00 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 78,42 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 1,81 HKD gegenüber 1,78 HKD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Geely in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 43,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 374,41 Milliarden HKD im Vergleich zu 260,42 Milliarden HKD im Vorjahr.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,58 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 345,30 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

Redaktion finanzen.at