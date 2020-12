Gene Munster mit Mega-Prognose für Tesla - Rivale macht sich bereit zum Kampf

• Tesla hat den Markt 2020 outperformt• Munster mit deutlicher bullisher Mittelfrist-Prognose• Nur ein ernsthafter möglicher Konkurrent

Wer 2020 Tesla-Aktien im Depot hatte, wird ein historisches Börsenjahr zumindest teilversöhnt abschließen können. Denn Anteilsscheine des Elektroauto -Pioniers haben der Corona-Krise nicht nur getrotzt, sondern den Markt auch deutlich outperformt. Grund genug für Gene Munster, die Marktaussichten für das Unternehmen in den kommenden drei Jahren unter die Lupe zu nehmen.

Zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung voraus?

Gegenüber CNBCs "Squawk Box" erklärte Wagniskapitalgeber bei Loup Ventures, wie die mittelfristigen Aussichten für das Tesla-Geschäft zu bewerten sind. Dabei traut er der Aktie in den nächsten drei Jahren einen Sprung bis auf 2.500 US-Dollar zu, was einer Verdreifachung des aktuellen Aktienpreises entsprechend würde. Der Börsenwert von Tesla würde dann auf über 2 Billionen US-Dollar steigen, eine magische Schwelle, die bislang nur der Techriese Apple jemals überwinden konnte.

Tesla ist mehr als nur ein Autobauer

Dabei zieht der Tech-Experte zur Begründung insbesondere die Ausweitung des Geschäftsfeldes von Tesla außerhalb des Auto-Kosmos heran, wo er auch die langfristige Ausrichtung des Unternehmens sieht. Die Autotechnologie, die Tesla entwickelt und wo das Unternehmen Pionierarbeit geleistet habe, werde seiner Einschätzung nach "auf neue Märkte übertragen".

Konkret nimmt Munster in diesem Zusammenhang ein mögliches Finanzdienstleistungsgeschäft ins Visier: "Elon [Musk, A.d.R.] hat kürzlich gesagt, dass man 30 bis 40 Prozent des Autowertes versichern lassen könne", so Munster. "Das bedeutet, dass sie anfangen können, ihre eigenen Versicherungen anzubieten und die Margen zu verbessern. Das sind Einnahmen mit hohen Margen. Ganz zu schweigen von allem, was sie in Bezug auf drahtlose Updates mit autonomen Funktionen tun", so der Experte weiter.

Darüber hinaus erwähnt Munster in diesem Zusammenhang auch das Potenzial, das Tesla im Geschäftsfeld für "fliegende Taxis" generiert. Das alleine sei für ihn zwar kein Grund, in Tesla zu investieren, doch die Tatsache, dass Tesla seiner Ansicht nach in den kommenden 10 Jahren ein Technologiekonzept weiterentwickeln werde, bei dem es die technologische Führungsposition einnehmen wird, lasse ihn "an Bord sein".

Kaum Konkurrenz im Basisgeschäft

Im Automobilgeschäft könne kaum einer der Konkurrenten auf dem Markt Tesla das Wasser reichen, glaubt der Wagniskapitalgeber. Für traditionelle Autobauer sei "der Zug abgefahren", lediglich Volkswagen und General Motors sieht der Experte in der Position, mit dem Musk-Konzern konkurrieren zu können. Andere Autobauer wie BMW, Ford oder Toyota erwähnt Munster in diesem Zusammenhang nicht.

Einen ernsthaften Rivalen hat der Experte allerdings doch ausgemacht: Apple. Langfristig sei das Unternehmen von Tim Cook am ehesten in der Lage, Tesla das Wasser zu reichen. "Was auch immer ihre Ambitionen im Fahrzeugmarkt sind - ich meine, es war dort sehr ruhig, ich erwarte kurzfristig nichts - aber das wäre als Tesla-Investor die einzige Ankündigung, die mich veranlassen würde, zurückzutreten und Dinge zu überdenken", so Munster weiter. Womöglich muss er dies nun tun, denn wie Anfang der Woche bekannt wurde, will Apple offenbar im Jahr 2024 mit einem selbstfahrenden Auto in den Markt einsteigen.



Redaktion finanzen.at