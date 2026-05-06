GeneDx: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

GeneDx gab am 04.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2,16 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,230 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 102,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at