WKN DE: A3C9EK / ISIN: US36870W1009

24.10.2025 20:21:34

Genenta Science Stock Jumps 85% On Strategic Collaboration With Anemocyte

(RTTNews) - Genenta Science S.p.A. (GNTA) surged 84.52 percent to $5.96, up $2.73 on Friday, after the immuno-oncology company announced an expanded strategic collaboration with Anemocyte to advance an off-the-shelf lentiviral vector plasmid DNA technology platform.

The stock traded between $5.68 and $10.00 during the session after opening at $9.88, compared with a previous close of $3.23 on the Nasdaq. Trading volume soared to 19.24 million shares, far exceeding the average of 0.01 million.

Over the past 52 weeks, Genenta shares have traded between $2.56 and $10.00.

Aktien in diesem Artikel

Genenta Science S.P.A. (spons. ADRs) 5,30 110,32%

