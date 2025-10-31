Generac legte Quartalsergebnis vor

Generac hat am 29.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 1,12 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Generac noch ein Gewinn pro Aktie von 1,89 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,05 Prozent auf 1,11 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at