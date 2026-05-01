General Dynamics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

General Dynamics hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 BRL vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei General Dynamics ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,020 BRL in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 70,86 Milliarden BRL – das entspricht einem Abschlag von 0,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 71,48 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at