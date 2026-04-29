General Dynamics Aktie
WKN: 851143 / ISIN: US3695501086
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29.04.2026 13:04:56
General Dynamics Corp. Profit Advances In Q1
(RTTNews) - General Dynamics Corp. (GD) announced earnings for its first quarter that Increased, from last year
The company's earnings totaled $1.125 billion, or $4.10 per share. This compares with $994 million, or $3.66 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.3% to $13.481 billion from $12.223 billion last year.
General Dynamics Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.125 Bln. vs. $994 Mln. last year. -EPS: $4.10 vs. $3.66 last year. -Revenue: $13.481 Bln vs. $12.223 Bln last year.
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