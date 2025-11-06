Generation Mining: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Generation Mining hat am 04.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Generation Mining ebenfalls 0,030 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at