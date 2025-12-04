Genesco Shares Plunge 28% After Weak Q3 Results And Lower Outlook

(RTTNews) - Genesco, Inc. (GCO) dropped 28.11%, falling $9.91 to $25.34, following the release of its third-quarter fiscal 2026 results that fell short of expectations and signaled pressure on margins and full-year performance.

The company reported a decline in comparable sales and weaker wholesale orders, which, combined with elevated costs, squeezed profitability. Management noted uncertainty in consumer demand and said it may revise full-year guidance if current trends persist.

On the day of the announcement, GCO experienced unusually heavy trading volume as investors responded to the disappointing results and potential headwinds. The stock's 52-week range was approximately $24.10 - $42.50.